В Минагрополитики рассказали, как остановить исчезновение сел в Украине

В первую очередь, это происходит из-за того, что украинским селом никто не занимался почти 20 лет – с момента обретения независимости. Изменить такую негативную тенденцию и возродить села сможет только экономическая мотивация сельских жителей, в частности развитие кооперативного движения. Поэтому первоочередная задача государства – возродить сельские территории, на чем настаивает Президент Украины Виктор Янукович. Об этом заявил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы сегодня можем наблюдать, как с карты Украины исчезают села. И это действительно неутешительная тенденция, поскольку именно в сельской местности производится большая часть сельскохозяйственной продукции. А происходят такие явления из-за того, что в течение 20 лет никто не уделял внимание развитию сельских территорий. Неудивительно, что селяне потеряли экономическую мотивацию и начался процесс урбанизации. Поэтому задача нынешнего правительства и Министерства, которое я возглавляю, – в корне изменить ситуацию», – отметил Министр.

Так, с 1991 года с карты Украины пропал 641 сельский населенный пункт, из которых 40 поселков и 601 село. Всего за это время больше всего исчезло сел на Киевщине, Полтавщине и Житомирской, а меньше всего - на Волыни, Закарпатье и Черкащине. Основная причина этого – отсутствие в них жителей или объединение с другими населенными пунктами, или же включение в пределы городов или поселков городского типа.

Глава ведомства отметил, что Президент четко поставил задачу возродить сельские территории, в том числе и благодаря созданию сети кооперативов. Такая форма хозяйствования решит не только экономические проблемы, с которыми сталкиваются фермеры, но и социальные.

«Только дав мощную мотивацию селянам, мы сможем возродить социально-экономическую инфраструктуру сел. Сейчас мы предложили селянам объединяться в кооперативы и активно им в этом помогаем. Также мы уже не первый год выплачиваем селянам дотации за сохранность молодняка КРС и компенсируем им стоимость приобретения доильных аппаратов, чтобы мотивировать их заниматься животноводством. А с этого года начинаем выплачивать дотацию за сдачу скота на перерабатывающие предприятия. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время с карты Украины не исчезнет ни одно село, а наоборот, их станет больше», – подчеркнул Николай Присяжнюк.