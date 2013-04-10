Во Львовском СИЗО есть камеры без света и воздуха

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по результатам мониторингового визита в Львовскую область руководителя Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека Юрия Белоусова и директора Харьковского института социальных исследований Дениса Кобзина, директора Ассоциации независимых мониторов мест несвободы Андрея Черноусова.

Отмечается, что мониторинговые визиты были осуществлены в Поповицкий психоневрологический интернат, Мостиский пограничный отряд и Львовский следственный изолятор.

«Во время проверки Львовского следственного изолятора выявлено, что потолки некоторых помещений и стен корпусов поражены грибком, на окнах отдельных камер не сняты так называемые «щиты-жалюзи», что мешает нормальной вентиляции и доступу дневного света. На момент проверки не работал стиральный комплекс, поэтому стирка белья и его сушка осуществляется взятыми под стражу непосредственно в камерах. В камерах для содержания дезинсекция и дератизация проводятся нерегулярно, наблюдаются случаи выявления насекомых-паразитов, мышей и даже крыс», - говорится в сообщении.

По теме: Пшонка: в каждом 4-ом СИЗО условия не соответствуют требованиям законодательства

Также отмечается, что медицинская часть не отделена и расположена на посту вместе с камерами сборного отделения, в самих камерах сборного отделения антисанитарное состояние, камеры не отапливаются, санузлы не отделены.

Названы и другие «существенные недостатки в деятельности следственного изолятора, а также условия содержания взятых под стражу лиц могут быть признаны нечеловеческим поведением и будут составлять нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод», - подчеркнули в пресс-службе Уполномоченного.

Во время проверки Поповицкого психоневрологического интерната установлено, что несмотря на хорошие бытовые условия пребывания подопечных в интернате, существуют и определенные недостатки, которые могут негативно сказываться на состоянии соблюдения их прав и свобод. В частности, у подопечных отсутствует доступ к средствам личной гигиены, которые выдаются персоналом при необходимости, в отдельных помещениях не соблюдается установленная законодательством норма площади из расчета на одно лицо. Кроме того, не укомплектована должность врача-психиатра, также ввиду специфики заведения отсутствует надлежащий контроль за применением медицинских средств психиатрического профиля. Ограничена возможность самостоятельной переписки подопечных, есть определенные недостатки в организации и проведении социально-психологической работы и т. п.

В ходе мониторинга пункта временного содержания Мостиского пограничного отряда был установлен факт нарушения законодательства о назначении судом места отбывания административного ареста. В соответствии с положениями части первой статьи 327 Кодекса об административных правонарушениях лиц, подверженных административному аресту, содержат под стражей в местах, которые определяют органы внутренних дел.

В пункте временного содержания помещения не оборудованы санузлом, в них отсутствуют правила содержания на иностранных языках, отсутствует порядок фиксации вызовов скорой медицинской помощи, в прогулочном дворике отсутствует навес для защиты от атмосферных осадков и другое.

По результатам мониторинга перечень выявленных недостатков, а также предложения по их устранению будут представлены органам исполнительной власти для соответствующего реагирования, подчеркнули в пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.