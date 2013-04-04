Пшонка: в каждом 4-ом СИЗО условия не соответствуют требованиям законодательства

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, об этом он заявил во время заседания коллегии по вопросам состояния прокурорского надзора за соблюдением законодательства о защите конституционных прав задержанных, заключенных и осужденных.

В.Пшонка отметил, что существенные нарушения в сфере соблюдения материально-бытовых условий и медико-санитарного обеспечения взятых под стражу лиц привели к приостановке работы более 60 изоляторов.

«Существенные нарушения по этим вопросам еще имеют распространенный характер. Ведь почти в каждом четвертом изоляторе временного содержания материально-бытовые и медико-санитарные условия не соответствуют требованиям законодательства, особенно в таких регионах, как АР Крым, Житомирская и Черниговская области. В связи с этим, деятельность 66 из них (изоляторов) – приостановлена. Треть изоляторов не оборудована комнатами для свиданий и для обысков», - констатировал генеральный прокурор.

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Комментируя ситуацию относительно медико-санитарных условий в учреждениях предварительного заключения Государственной пенитенциарной службы, В.Пшонка отметил, что «среди 32 таких учреждений почти в половине нормы площади на одного заключенного не соответствуют законодательно определенным».

По его словам, допускаются нарушения закона относительно медицинского обеспечения взятых под стражу лиц и осужденных.

«Из тех данных, которые сегодня мы имеем, я делаю выводы о том, что Государственной пенитенциарной службой совместно с Министерством здравоохранения не обеспечено лицензирование и аккредитация медицинских частей учреждений исполнения наказаний. Эта проблема, в первую очередь, касается таких областей, как Волынская, Житомирская, Одесская, Черкасская и АР Крым. А Министерство здравоохранения целевые проверки деятельности таких учреждений по вопросам медико-санитарного обеспечения вообще не проводило», - уточнил В.Пшонка.