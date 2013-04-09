Прокуратура готовит отвод судье за запрет вести аудиозапись

В официальном комментарии прокуратуры, предоставленном УНИАН, говорится, что 8 апреля на сайте информагентства УНИАН в статье «В Луганской области судят журналиста, обвиняемого в избиении подростков» сообщалось, что судом было удовлетворено ходатайство прокурора, который поддерживает государственное обвинение по делу алчевского журналиста, о запрете использовать в зале суда диктофоны.

В документе отмечается, что «проверкой изложенных данных установлено, что "старший прокурор прокуратуры города Алчевска Колесников Г.М. неверно ориентировал суд на применение ст.27 УПК Украины (гласность и открытость судебного производства и его полная фиксация техническими средствами) в части необходимости предоставления разрешения суда на использование портативных аудиозаписывающих устройств присутствующими в зале судебного заседания».

С учетом изложенного прокурором города Алчевска по делу Ю.Гукова заменен прокурор. "На основании ст.37 УПК Украины (назначение и замена прокурора) определена группа прокуроров в указанном уголовном производстве, назначен старшим прокурором группы наиболее опытный работник прокуратур», - сообщает прокуратура.

Кроме того определено, что во время следующего судебного заседания стороной обвинения "будет поднят вопрос об отводе судьи за нарушение им требований ч.6 ст.27 (право присутствующих в зале судебного заседания на использование портативных аудиозаписывающих устройств), ст.328 (право находиться в зале судебного заседания)».

Согласно официальному комментарию, дальнейшее судебное производство по делу Ю.Гукова будет находиться на контроле прокуратуры области.

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Как сообщал УНИАН, 15 марта в Алчевский городской суд передано уголовное дело по обвинению председателя ОИК округа №108, редактора алчевской газеты "Взгляд" Ю.Гукова по ч.1, ст.296 (хулиганство). Он подозревается в том, что 28 сентября 2012 года в 11 часов вечера в Алчевске, находясь в нетрезвом состоянии, у своего дома избил подростков.

Ю.Гуков считает это обвинение безосновательным, а также заявляет, что у него есть алиби. По его словам, 28 сентября он был на заседании окружкома №108 (г. Красный Луч, Перевальский район), которое закончилось в 21.30. После этого остановился в гостинице "Красный Луч" на ночь, но под своим журналистским псевдонимом.

8 апреля в Алчевском городском суде состоялось первое заседание по делу Ю.Гукова.

Как сообщил в интервью корреспонденту УНИАН сам Ю.Гуков, судья Виталий Колядов в ходе заседания удалил из зала судебного заседания юриста, члена правления ЛОО КИУ Богдана Бондаренко, который оказывает ему бесплатную правовую помощь, и пытался через судебного пристава удалить из зала суда и самого Ю.Гукова. Таким образом судья удовлетворил ходатайство прокурора, который представляет обвинение, о якобы запрете использовать в зале суда диктофоны для фиксирования судебного заседания.

Заседание суда будет продолжено 23 апреля 2013 года в 14.00.