В Луганской области судят журналиста, обвиняемого в избиении подростков

В Луганской области в Алчевском городском суде сегодня, 8 апреля, состоялось первое заседание по обвинению председателя окружной избирательной комиссии округа №108, редактора алчевской газеты ”Взгляд” Юрия Гукова (Асеева) в избиении несовершеннолетних.

Как сообщил в интервью корреспонденту УНИАН сам Ю.Гуков, судья Виталий Колядов в ходе заседания удалил из зала судебного заседания юриста, члена правления ЛОО КИУ Богдана Бондаренко, который оказывает ему бесплатную правовую помощь, и пытался через судебного пристава удалить из зала суда и самого Ю.Гукова. Основанием для такого поведения судьи стало то, что они оба включили диктофоны для фиксации судебного заседания.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора, представляющего обвинение, о запрете использовать в зале суда диктофоны, несмотря на то, что это противоречит Закону «О судопроизводстве и статусе судей», отметил Ю.Гуков.

Журналист в очередной раз подчеркнул корреспонденту УНИАН, что не причастен к избиению несовершеннолетних возле своего дома в Алчевске в 11 часов вечера 28 сентября 2012 года, в котором его обвиняют, поскольку в это время находился в другом городе.

По словам Ю.Гукова, в ходе заседания суда, судья приобщил к делу материалы, доказывающие его непричастность: заверенную копию решения ЦИК о назначении Ю.Гукова председателем окружной избирательной комиссии № 108 (центр - г. Красный Луч); протокол заседания ОИК округа №108 от 28 сентября 2012 года, квитанцию оплаты проживания в гостинице, датированную 28 сентября 2012 года, ксерокопию журнала регистрации проживающих в гостинице за 28 сентября 2012 года.

Заседание суда будет продолжено 23 апреля 2013 года в 14.00.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в Алчевский городской суд передано уголовное дело по обвинению председателя ОИК округа №108, редактора алчевской газеты ”Взгляд” Юрия Гукова по ч.1, ст.296 (хулиганство). Он подозревается в том, что 28 сентября 2012 года в 11 часов вечера в Алчевске, находясь в нетрезвом состоянии, возле своего дома избил подростков.

Ю.Гуков считает данное обвинение безосновательным, а также, что имеет алиби. По его словам, 28 сентября он был на заседании окружкома №108 (г. Красный Луч, Перевальский район), которое закончилось в 21.30. После этого остановился в гостинице ”Красный Луч” на ночь, но под своим журналистским псевдонимом.

По его словам, 17 января ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступления, поскольку его якобы опознал один из потерпевших - алчевские следователи, разыскивали ”высокого мужчину с темными волосами, возрастом в районе 40 лет”.

12 марта его вызвали повесткой вроде как для проведения следственных действий, но вместо этого сообщили, что прокуратура утвердила обвинительное заключение.