В Киеве автомобиль МВД сбил женщину на пешеходном переходе

Сегодня автомобиль, находящийся в ведомстве МВД, сбил пешехода. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник государственного Департамента ГАИ МВД Украины Алексей Калинский.

А.Калинский уточнил, что сегодня в 8:00 утра по ул. Московской автомобиль, который относится к автохозяйству МВД Украины, сбил женщину 20-26 лет. Это случилось на пешеходном переходе, когда женщина, выходя из автобуса, пыталась перебежать дорогу на красный свет. За рулем сидел водитель, закрепленный за этим автомобилем.

На место происшествия была вызвана оперативная следственная группа, которая разбиралась с обстоятельствами ДТП. По предварительной версии, виноват пешеход, однако сейчас трудно сказать, будет ли возбуждено уголовное дело.

Пострадавшая девушка направлена в Институт нейрохирургии, где проходит обследование.

АвтоОбоз