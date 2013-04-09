Женщинам сделать карьеру в Украине не сложнее, чем мужчинам, - исследование

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Современная молодежь Украины», проведенного Институтом Горшенина.



При этом каждый пятый опрошенный (19,4%) более важной считает карьеру, а каждый шестой (15,3%) – затруднился ответить на этот вопрос.

Более трети молодых людей Украины (38,7%) полагает, что в нашей стране возможности сделать карьеру для женщин и мужчин одинаковы. Почти такое же количество респондентов (38,4%) считает, что проще сделать карьеру мужчинам, и только 16,6% – женщинам. Затруднились ответить на этот вопрос – 6,3% опрошенных.

Более половины представителей украинской молодежи (66,3%) полагают, что лучше всего искать работу с помощью родственников и знакомых. Считают эффективными способами поиска работы: поиск вакансий в Интернете – 43,1%; самостоятельную рассылку резюме по организациям и предприятиям – 37,2%; поиск вакансий в газетах и специализированных сборниках – 25,1%; размещение резюме на бесплатных кадровых Интернет-ресурсах – 17,3%; платные услуги кадровых агентств – 8,7%; размещение объявлений в газетах и специализированных сборниках – 7,8% опрошенных. Ответ «другое» на этот вопрос предпочли 1,2% респондентов, а 5,3% – затруднились с ответом.

Периодически подрабатывают во время учебы 41,4% молодых украинцев. Занимаются только учебой – 40,1%, а 16,2% опрошенных совмещают учебу с постоянной работой. Затруднились ответить на этот вопрос 6,3% респондентов.

С 1 по 20 марта 2013 года Институт Горшенина провел всеукраинское социологическое исследование на тему «Современная молодежь Украины». Всего опрошено 2000 респондентов в возрасте от 15 до 21 года в городах с населением более 100 тысяч человек, расположенных в 24 областях Украины и АР Крым. Квотами в выборке были: возраст, пол и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.