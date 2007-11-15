Польские и украинские литераторы устроят дебаты «Феномен города – феноменальные города»

По случаю Дней Варшавы в Киеве состоятся Литературные дебаты «Феномен города – феноменальные города» при участии польских и украинских литераторов (16 ноября в 16.00-20.00 в помещении НаУКМА, Исследовательская библиотека, Староакадемический корпус, ул. Сковороды, 2).

Польша: Кинга Дунин, Богдан Задура, Адам Поморский

Украина: Андрей Бондар, Сергей Жадан, Тарас Прохаско

Модераторы: Сашко Бойченко и Оля Гнатюк.

Во время проведения дебатов будет возможность ознакомиться с новейшими изданиями польских авторов.

Вход свободный.