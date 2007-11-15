Польские и украинские литераторы устроят дебаты «Феномен города – феноменальные города»
09:56, 15 ноября 2007Общество
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По случаю Дней Варшавы в Киеве состоятся Литературные дебаты «Феномен города – феноменальные города» при участии польских и украинских литераторов (16 ноября в 16.00-20.00 в помещении НаУКМА, Исследовательская библиотека, Староакадемический корпус, ул. Сковороды, 2).
Польша: Кинга Дунин, Богдан Задура, Адам Поморский
Украина: Андрей Бондар, Сергей Жадан, Тарас Прохаско
Модераторы: Сашко Бойченко и Оля Гнатюк.
Во время проведения дебатов будет возможность ознакомиться с новейшими изданиями польских авторов.
Вход свободный.
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