Маршрутка совершила наезд на грузовик

Сегодня на Кольцевой дороге столицы водитель маршрутного микроавтобуса "Богдан", который двигался в направлении пл. Одесской, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль "ГАЗ-3302".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вследствие ДТП 9 пассажиров маршрутного микроавтобуса получили телесные повреждения и были доставлены в больницы г. Киева.

По предварительным данным, в действиях водителя автобуса "Богдан", видится нарушение п.12.1 ПДД Украины (при выборе в установленных пределах безопасной скорости водитель должен иметь возможность постоянно контролировать движение автомобиля и безопасно руководить им).

Микроавтобус осуществлял пассажирские перевозки по маршруту станция метро „Лукьяновская” - ул.Метрологическая.