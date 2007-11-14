В Донецкой области объявили штормовое предупреждение

В Донецкой области в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного облуправления МЧС, в предстоящие дни 15-17 ноября в области ожидается переменная облачность, местами сильные осадки и гололедица, порывы ветра до 15-20 м/с.

С целью предупреждения и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации подразделениями МЧС уточняются планы реагирования при авариях на системах жизнеобеспечения, приводится в готовность техника, а также автономные источники энергоснабжения.

Кроме того, население информируется о возможных последствиях неблагоприятных погодных условий.