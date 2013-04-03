В Украине за 5 лет на предупреждение паводков потрачено 1,5 миллиарда

Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

По его словам, это позволило сократить среднегодовой ущерб от паводков более чем в 5 раз. Так, ущерб от паводков в Карпатах с 1998 по 2008 год превышал 10 млрд грн, к 2010 году его удалось уменьшить до 170 млн грн.

С 2010 года, рассказал вице-премьер, были построены противопаводковые емкости в верховье реки Днестр. «Это позволит аккумулировать более 100 млн кубических метров воды и минимизировать последствия таяния снега ниже по течению – во Львовской, Ивано-Франковской и Черновецкой областях. До 2008 года этого не возможно было сделать. В результате ущерб исчислялся миллиардами гривен», – отметил Александр Вилкул.

Между тем, замглавы правительства подчеркнул, что в нынешнем году выпало рекордное за сто лет количество снега, и, в частности, для Карпат это большая проблема. «За последние двадцать пять лет климат в Украине претерпел серьезные изменения. В среднем на 2 градуса увеличилась среднегодовая температура в большей части страны – прежде всего в центральной и северной части. Количество стихийных метеорологических явлений с середины 80-х увеличилось практически вдвое. А в летний период существенно увеличилось количество экстремальных осадков в западных, центральных и южных регионах», – поведал вице-премьер министр.

«Все это происходит на фоне существенного увеличения температуры воздуха, а значит повышения вероятности лесных пожаров и уменьшения количества влаги на полях. При этом статистика говорит, что одновременно стихией могут быть охвачены до 10-12 областей. Еще 25 лет назад такого не наблюдалось», – подчеркнул Александр Вилкул.

Вилкул заявил, что правительство готовится к новым вызовам. «Для этого будут модернизированы планы реагирования и координации сил. Действия должны носить превентивный, упреждающий характер. Необходимы электронные системы прогноза и контроля, а также использование современного оборудования».

В качестве примера вице-премьер привел систему контроля «Тиса». «Установлены 47 датчиков (44 в Украине и 3 в Венгрии), которые каждые 5 минут предоставляют информацию об уровне воды в реке. Такие системы будут распространены на территорию всей Украины», – заверил Александр Вилкул.

Он также подчеркнул необходимость усиления технических возможностей Гидрометеоцентра и заявил, что Правительство реализует эту задачу.

«Должны быть сделаны все необходимые действия для обеспечения безопасности жизни людей и снижения ущерба для экономики», – резюмировал вице-премьер-министр.