Как быстро украинцы смогут проще ездить в Европу?

Украинским политическим партиям уже в начале работы новоизбранной Верховной Рады придется продемонстрировать свое реальное отношение к евроинтеграции. Ведь депутатам необходимо ратифицировать соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, принятое Европейским парламентом.

Депутаты Верховной Рады уже на первом своем заседании должны доказать Евросоюзу конструктивную позицию Украины во внешней политике, считает эксперт института внешней политики Александр Палий. Он убежден, что быстрое принятие соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии активизирует двусторонний процесс о создании зоны свободной торговли и вступлении Украины в НАТО. «Это действительно будет лакмусом, хотят ли большинство украинской политической элиты реально интегрироваться в Евросоюз, или это – лишь модная риторика. Хотят ли эти люди, которые держат свои капиталы в Европе, такого же для своих граждан». Эксперт прогнозирует, что, вероятно, во время голосования в Верховной Раде соглашение об упрощении визового режима с ЕС не поддержат коммунисты. Также он говорит, что после ратификации соглашения техническая процедура его применения может заработать через два месяца, и уже в конце января 2008 года украинцы смогут проще ездить в Европу.

Немецкая волна