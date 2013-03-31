В центре Черкасс создадут музей под стеклянным куполом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горисполкома, в музее будут собраны предметы быта, которыми пользовались жители Черкасс 100 лет назад, археологические находки и тому подобное.

Во время прокладки водопровода был обнаружен фундамент старого здания. По информации историков, здесь 100 лет назад стояла аптека, а в подвалах были расположены склады. Подвалы имеют уникальные своды и просторные залы. После революции аптеку закрыли. Позже здание снесли, а на их месте появился сквер «Юность».

По словам заведующей отделом археологии Черкасского краеведческого музея Ларисы Сиволап, обнаруженные уцелевшие предметы дают представление о быте людей, которые жили в Черкассах приблизительно 100 лет назад. На этом месте краеведы обнаружили детали кафельной печи - фрагменты коробчастого кафеля, в частности, карнизного и лицевого, которые в настоящее время выставлены в экспозиции Черкасского областного краеведческого музея.

В мэрии отмечают, что в мире уже давно используют стеклянные купола, чтобы продемонстрировать многообразные экспонаты музеев. Подобные музеи существуют в Одессе на Приморском бульваре, где были обнаружены остатки греческого поселения VI-V ст. до нашей эры. Музей археологии под стеклянным куполом действует в Евпатории в местном краеведческом музее.