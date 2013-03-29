В Горловке сорвана сессия горсовета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Горловского горсовета, очередная сессия городского совета, заседание которой было запланировано на 29 марта,не состоялась, так как в зале зарегистрировалось всего 27 человек, в то время, как для кворума необходимо присутствие минимум 39 депутатов.

Первый раз сессия Горловского горсовета была сорвана 22 февраля, тогда на заседание пришли 30 человек.

В горсовете подчеркнули, что на рассмотрение этой сессии были вынесены вопросы выделения финансирования на проведение выборов, оплата энергоносителей, не выделение средств на которые грозит их отключением и штрафными санкциями для и так сложного бюджета.

Также в ходе сессии планировалось перераспределение средств на здравоохранение, ремонт дорог, в том числе продвижение вопроса смежных дорог.

Есть также информация, что на сегодняшней сессии несколькими депутатами планировалось повторить попытку снятия заместителя городского головы Вадима Исакова, отвечающего за вопросы эксплуатации и ремонта жилищного фонда, учета, приватизации и распределения жилья.

Как отмечает депутат от Партии регионов Олег Губанов, возможно, не явившись на очередную сессию, коллеги не хотят участвовать в деструктиве, который вносится в работу горсовета. По его словам, в сфере ЖКХ, как и во многих других городах, в Горловке есть проблемы, над которыми нужна системная работа, которая сегодня начата и ведется.

О.Губанов также предположил, что неявка депутатов связана с тем, что им «навязано подписание нового Положения о фракции Партии регионов в госовете, согласно которому депутаты обязаны голосовать исключительно так, как укажет глава городской партийной организации или совет, в противном случае депутатам грозит исключение из партии».

Мэр Горловки Евгений Клеп вышел с предложением объявить перерыв и собрать сессию через 2 часа, поскольку "необходимо принять хотя бы самые важные вопросы, от которых зависит нормальное жизнеобеспечение города".

Однако, депутаты горсовета отметили, что сегодня должна состояться городская конференция Партии регионов, поэтому депутаты не смогут собраться снова.

Справка УНИАН. В Горловском горсовете насчитывается 76 депутатов, из них: 62 члена Партии регионов, 4 - КПУ, 2 - ВО «Батькивщина», 1 - партия «Единый Центр», 1 - Европейская партия Украины и 6 депутатов - беспартийные.