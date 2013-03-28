Американец, убивший 12 человек, хочет избежать казни

Как сообщает Associated Press со ссылкой на его адвокатов, обвинение отказалось идти на сделку без консультации с пострадавшими и родственниками жертв. Скорее всего, прокурор будет настаивать на смертной казни по делу Холмса. Официально о том, какой меры наказания намерено добиваться обвинение, будет объявлено в понедельник.

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Холмс обвиняется в убийстве первой степени. Согласно законодательству штата Колорадо, обвиняемым по этой статье грозит наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни. Предполагается, что процесс по его делу начнется 5 августа.

В ночь на 20 июля 2012 года Холмс распылил слезоточивый газ в зале кинотеатра в городе Аврора после начала фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды", а затем начал стрелять по зрителям. В результате погибли 12 человек, напоминает РИА Новости.