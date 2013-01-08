Убийца из Колорадо молча предстал перед судом

В результате его действий погибли 12 человек, еще 58 получили ранения, передает ИТАР-ТАСС.

Как ожидается, слушания, на которых присутствуют многие пострадавшие, а также родственники жертв трагедии, продлятся несколько дней.

Дж.Холмс, которому предъявлены обвинения по 166 пунктам, включая убийство и покушение на убийство, присутствовал на состоявшемся в понедельник заседании. По словам находившихся в зале журналистов, его лицо не выражало никаких эмоций. В суде Дж.Холмс не произнес ни слова.

Показания давал, в частности, полицейский Джейсон Овиатт, участвовавший в задержании Дж.Холмса. Д.Овиатт рассказал, что Дж.Холмс не оказал ни малейшего сопротивления при аресте и наблюдал за всеобщей паникой ”с совершенно отстраненным видом”.

По словам Д.Овиатта, Дж.Холмс сам сообщил полицейским, что его квартира напичкана самодельными взрывными устройствами. На обезвреживание мин-ловушек полиции понадобилось несколько часов.

Очевидцы рассказали, что преступник был одет в форму полицейского спецназовца: на нем был противогаз и черный бронежилет. Дж.Холмс был вооружен автоматом, дробовиком и двумя пистолетами. До того, как открыть огонь, он бросил в зал гранату со слезоточивым газом.

Дж.Холмс был докторантом кафедры неврологии Университета штата Колорадо в Денвере, однако за месяц до трагедии по какой-то причине принял решение прервать учебу. Согласно судебным документам, на протяжении некоторого времени он наблюдался у университетского психиатра.

Как ожидается, адвокаты Дж.Холмса будут утверждать в суде, что их подзащитный обладает ”ограниченной дееспособностью”, в связи с чем ”не способен принимать адекватные, продуманные решения”.

Трагедия в Колорадо стала одним из самых страшных массовых убийств подобного рода в истории страны. В США, где вторая поправка к Конституции гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия, трагические случаи такого рода происходят с пугающей частотой. Так, в результате стрельбы, открытой 14 декабря минувшего года 20-летним Адамом Лэнзой в начальной школе в Ньютауне, погибли 20 детей в возрасте от 5 до 10 лет и 6 учителей.