В Фонде гарантирования вкладов обещают, что денег хватит всем

Об этом заявила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Елена Шарова.

«Да, безусловно, у фонда достаточно средств. Его финансовые ресурсы по состоянию на 01.03.2013 составляют 5,7 млрд грн. Уровень капитализации на 1 марта 2013 составляет 2,8%, что на 0,3% превышает установленный Законом минимальный объем», - отмечает Шарова.

Она также отмечает, что за период временной администрации в АО «Банк« Таврика» и АО «ЭРДЭ БАНК» большинство вкладчиков получили суммы, подлежащие выплате, сообщает РБК-Украина.

«За весь период временной администрации в АО «Банк« Таврика» было выплачено 916,18 млн грн., что составляет 96,9% от общего суммы, подлежащей выплате. Что касается АО «ЭРДЭ БАНК», то здесь по состоянию на 1 марта 2013 вкладчиками получено 434803,4 тыс. грн. Это составляет 97,8% суммы, подлежащей выплате вкладчикам в пределах гарантированной суммы возмещения»,- подчеркнула директор Фонда гарантирования вкладов.

В то же время она сообщила, что за период ликвидации АО «Банк« Таврика» подлежат выплате 912,6 млн грн 19 тыс. вкладчикам. Общая же сумма к выплате за период временной администрации и ликвидации банка составляет 1,8 млрд грн.

Напомним, 20 декабря 2012 г. НБУ ввел временную администрацию в «Таврике». С 30 октября 2012 года временная администрация была введена в «Эрдэ Банке».