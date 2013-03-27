Выплаты вкладчикам банка «Таврики» продлятся до 14 мая

Об этом заявила в интервью Елена Шарова, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«27 марта Фонд начинает выплату средств всем вкладчикам в национальной валюте Украины, независимо от даты окончания договора. Выплаты продлятся до 14 мая 2013 года. После этой даты выплаты будут осуществляться по результатам рассмотрения индивидуальных обращений», - констатирует Елена Шарова.

Как сообщает РБК-Украина, для получения средств, по его словам, вкладчикам необходимо в течение 30 дней с момента публикации в газетах «Голос Украина» и « Урядовый Курьер» (27 марта) подать заявление на удовлетворение кредиторских требований на имя уполномоченного лица на ликвидацию банка «Таврика» Соловьевой Натальи Анатольевны по адресу: 01135, г. Киев, ул. Дмитриевская 92-94. После его утверждения это лицо письменно извещает кредиторов об акцепте их требований.

Он также отмечает, что за период временной администрации в АО «Банк« Таврика» было выплачено 96,9% от общей суммы, подлежащей выплате.

«За весь период временной администрации в АО «Банк« Таврика » было выплачено 916,18 млн грн., что составляет 96,9% от общего суммы, подлежащей выплате»,- констатирует Елена Шарова.

Напомним, что ранее Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Елена Шарова сообщила, что за три месяца выплаты вкладов банка «Таврика» 22 тыс. его клиентов получили 945,8 млн грн.

20 декабря 2012 г. НБУ ввел временную администрацию в «Таврике».