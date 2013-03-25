В Украине более сотни населенных пунктов сидят без электричества

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Григорий Марченко.

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Он напомнил, что в результате сильных снегопадов и усиления ветра на территории Украины были обесточены более тысячи населенных пунктов.

Сейчас, по словам Г.Марченко, обесточенными остаются 103 населенных пункта, и работы по ликвидации последствий ненастья продолжаются.