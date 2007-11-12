В “Газэкс-Украина” назвали вероятную причину взрыва газа в Днепропетровске

Внутренняя экспертная комиссия ООО “Газэкс-Украина” считает, что наиболее вероятной причиной взрыва газа в Днепропетровске 13 октября является постороннее вмешательство в работу газораспределительного пункта. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ОАО “Днепрогаз”.

“Комиссия считает наиболее вероятной причиной повышения давления газа в сетях низкого давления постороннее вмешательство в работу предохранительного оборудования ГРП”, - отмечает пресс-служба “Днепрогаза”.

Согласно заключению внутренней комиссии, повышение давления газа было вызвано лишь изменением настройки регулятора газораспределительного пункта, что невозможно без внешнего вмешательства.

Как сообщал УНИАН, взрыв газа в 10-этажном жилом доме в Днепропетровске произошел из-за резкого повышения давления газа в распределительной сети.