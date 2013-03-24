В столице работают лопатами 300 военных

В столице в уборке снега задействованы 300 военнослужащих внутренних войск МВД Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВВ МВД Украины, вторые сутки подряд личный состав воинских частей внутренних войск, дислоцированных в Киеве, привлекается к ликвидации последствий стихийного бедствия, от которого страдает город.

300 военнослужащих задействованы на уборке снега в Печерском, Соломенском и Подольском районах города.

Военнослужащие работают преимущественно там, где не может маневрировать уборочная техника, расчищая подходы к больницам, магазинам, остановкам общественного транспорта, обеспечивая проход горожан по тротуарам.