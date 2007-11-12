”Зеленые” называют катастрофическими последствия аварий в Керченском проливе

Крымское региональное отделение Партии зеленых Украины призывает не пенять на природные катаклизмы, а уже сейчас сделать выводы причин аварий судов и загрязнения акваторий Азовского и Черного морей нефтепродуктами и серой.

Горячей точкой на сегодня стал Керченский пролив. Узкое предпроливье стало зоной бедствия для десятка единиц морского и речного транспорта, последствия которых уже сейчас «зеленые» называют катастрофическими», - говорится в сообщении Крымской организации ПЗУ, передает УНИАН.

Нефтяные и мазутные пятна - это «прямая угроза всему живому двух морей, хрупкому экологическому балансу и курортному развитию региона», уверены «зеленые». "Если не предпринять своевременных мер по локализации, сбору и ликвидации нефтепродуктов, то большая часть углеводорода осядет на дно, продукты испарения которых вызовут отравление морской среды и острый дефицит кислорода, что приведет к массовой гибели морской флоры и фауны", - говорится в сообщении.

Как заявил президент Крымской академии наук Виктор ТАРАСЕНКО, «если две тысячи тонн серы не поднять, вся эта инородная масса может расползтись по дну на многие мили, что станет серьезной нагрузкой для экосистемы двух морей».

«Эта техногенная авария была предсказуема. Дело в том, что судовладельцы, во избежание дополнительных расходов (пошлины, портовых сборов) осуществляют перевалку сыпучих грузов непосредственно в море, с борта на борт сухогрузов и барж. Экономия денежного эквивалента приводит к масштабным экологическим потерям и рискам. Об этом свидетельствуют снимки из космоса и наблюдения экологов. Шлейф пыли химических веществ тянутся на десятки километров от места перезагрузки. Потом это все оседает на дно и приводит к загрязнению акватории и без того загрязненного интенсивным движением водного транспорта Керченского пролива», - подчеркивают «зеленые». По их мнению, «пиратские методы перевалки» пора прекращать, для чего необходимо создать межгосударственную комиссию Украины и России, которая сможет предложить методы и меры «законного, цивилизованного, отвечающим экологическим нормам решения этого вопроса».

Крымские «зеленые» также надеются, что в государстве Украина есть все необходимые средства, специалисты, технологии по устранению последствий подобных техногенных аварий. «Необходимо еще раз задуматься о разработке месторождений и добыче нефти на шельфе Черного моря. Здесь вступает закон больших чисел, чем больше танкеров и объемов перевозимой нефти, тем больше подобных катастроф и тем тяжелее последствия для закрытого бассейна Черного моря», - заявляют «зеленые».