В Донецке перевернулась маршрутка: 7 пассажиров в больнице

В Донецке перевернулось маршрутное такси. Травмы в результате аварии получили 7 пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной Госавтоинспекции, вечером 9 ноября в Киевском районе города водитель микроавтобуса "Фольксваген", следовавшего по маршруту "Микрорайон Мирный - Аэропорт", по предварительной версии, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд передним колесом на бордюрный камень разделительного газона. В результате микроавтобус пересек разделительный газон и выехал на полосу встречного движения, где опрокинулся.

В результате ДТП 7 пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Причины ДТП расследуются.