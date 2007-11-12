В Донецке перевернулась маршрутка: 7 пассажиров в больнице
15:03, 12 ноября 2007Общество
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Причины ДТП расследуются
В Донецке перевернулось маршрутное такси. Травмы в результате аварии получили 7 пассажиров.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной Госавтоинспекции, вечером 9 ноября в Киевском районе города водитель микроавтобуса "Фольксваген", следовавшего по маршруту "Микрорайон Мирный - Аэропорт", по предварительной версии, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд передним колесом на бордюрный камень разделительного газона. В результате микроавтобус пересек разделительный газон и выехал на полосу встречного движения, где опрокинулся.
В результате ДТП 7 пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Причины ДТП расследуются.
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