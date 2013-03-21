У Попова ищут, кто бы построил Киев-Сити

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко на пресс-конференции.

«Мы хотим найти профессиональную управляющую компанию с мировым именем, которая в состоянии реализовать проект «Киев-Сити». Это достаточно сложный проект, там есть частные собственники, частные владельцы..., его необходимо делить, зонировать. Будем объявлять конкурс на поиск компании для управления проектом. Я думаю, что в апреле уже объявим», - сказал заместитель председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Киевская городская государственная администрация заявила о подготовке проектной документации для строительства международного делового района «Киев-Сити» на левом берегу столицы в районе Княжего Затона на территории в около 50 га.

Во время первого Киевского инвестиционного форума, на котором был презентован проект строительства «Киев-Сити», сообщалось, что для его реализации рассматривается пять участков: на Одесской площади (площадью 240 га), на Днепровской набережной (140 га), на Нижней Теличке (160 га), на Осокорках-Северных (150 га), возле озера Вырлица (110 га).

Речь шла о сносе столичного ипподрома с целью строительства на его месте района «Киев-Сити».

Начало строительства первой очереди международного делового района «Киев-Сити» планировалось в IV квартале 2014 года.

Предусматривалось, что до конца 2012 года начнутся подготовительные работы по проекту и его реализация.

29 марта 2012 г. председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов подписал шесть меморандумов о сотрудничестве и намерениях реализовать инвестиционные проекты в столице на общую сумму свыше 30 млрд грн. Среди них - меморандум с Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины о реализации проекта международного делового района «Киев-Сити» как составляющей национального проекта «Города будущего».