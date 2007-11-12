Ахметов купил активы в Италии

Группа «Метинвест» подписала соглашение с группой Malacalza (Италия) о приобретении 100% доли итальянской бизнес-семьи в предприятиях Trametal SpA (Италия) и Spartan UK (Великобритания).

Об этом сообщается в пресс-релизе Группы «Метинвест», переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, данная сделка сейчас проходит экспертизу в соответствующих антимонопольных органах. Получение одобрения сделки ожидается в течение 60 дней.

Как отмечают в пресс-службе «Метинвеста», в ближайшее время планируется объединение новых предприятий и прокатного завода Ferriera Valsider SpA, который входит в структуру «Метинвеста». Объединение прокатных мощностей запланировано в формате единой компании, производительность которой составит более 1 млн. тонн толстолистового проката в год на рынке Евросоюза. Завершение процедуры объединения запланировано до конца 2007 года.

В пресс-релизе приводится мнение генерального директора компании «Метинвест» Игоря СЫРОГО в связи с приобретением двух метпредприятий: «Мы чрезвычайно гордимся достигнутыми договоренностями. Trametal и Spartan - превосходные компании, заслужившие свою репутацию благодаря высококачественному толстолистовому прокату и выдающемуся уровню клиентского сервиса. Мы намерены поддерживать и развивать существующую клиентскую и сбытовую сети компаний, обеспечивая достигнутый высокий уровень и стандарты клиентского сервиса. Более того, мы намерены сохранить существующую бизнес модель Trametal и Spartan, используя высококлассных менеджеров и профессиональных работников этих компаний. Наконец, мы будем помогать этим компаниям в их дальнейшем развитии, чему будут способствовать наши инвестиции».

«Соглашение является первым шагом на пути дальнейшего расширения сотрудничества двух бизнес-групп в металлургическом бизнесе. Мы высоко ценим выдающиеся успехи наших партнеров и значительную работу, проделанную группой Malacalza по выведению данных предприятий в лидеры рынка. Осознавая и признавая важность нашего партнерства, в настоящее время мы обсуждаем возможность передачи миноритарной доли в новой компании группе Malacalza», - цитирует пресс-служба слова И.СЫРОГО.

Справка УНИАН. Trametal SpA и Spartan UK Ltd производят толстолистовой прокат, расположены в Сан Джорджио Ди Ногаро (Италия) и Ньюкасл (Великобритания) соответственно. В 2006 году компании произвели более 536 тысяч тонн проката, обеспечив выручку от его реализацию на сумму более 370 млн. евро.

Ferriera Valsider - компания, производящая толстолистовой и рулонный прокат в Вероне (Италия). Компания произвела в 2006 году 515 тыс. тонн плоского проката, который был реализован на сумму более 265 млн. евро.

Группа «Метинвест» - крупнейшая частная компания в Украине, является региональным лидером в ГМК и одним из ведущих игроков в мировой металлургической отрасли. «Метинвест» - вертикально интегрированная компания, объединившая 19 предприятий - лидеров угольной, горнодобывающей и металлургической отраслей промышленности не только Украины, но и СНГ.

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы «Метинвест». Собственниками ООО «Метинвест Холдинг» являются голландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО СКМ (48,85%). 100% Metinvest B.V принадлежит SCM (Cyprus), дочерней компании ЗАО «СКМ». 90% акций ЗАО «СКМ» принадлежит бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.