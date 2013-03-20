В Херсонской области местный чиновник сбил пешехода и утопил его в Азовском море.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области 16 марта 44-летний житель села Стрелковое Генического района вышел из дома на работу и не вернулся. На следующий день об исчезновении мужа в районный отдел УМВД Украины в области сообщила его жена.

Впоследствии в правоохранительные органы обратился коллега пропавшего (погибший работал водителем коммунального предприятия «Шанс»), который, возвращаясь с работы, нашел его ботинок. При выезде на место находки неподалеку были обнаружены характерные следы ДТП и волочения тела.

В результате первоочередных следственных действий установлено, что наезд на человека совершил 30-летний государственный инспектор Государственной Азовской экологической инспекции. Виновник ДТП, скрыв труп за мусорным баком скрылся с места происшествия, однако позже он, сменив поврежденный автомобиль на служебный, вернулся. Загрузив тело в машину, инспектор выехал на берег Азовского моря, переместил труп на катер и сбросил в море в 15 км от берега.

В настоящее время правоохранительные органы принимают меры для изъятия тела мужчины из акватории Азовского моря.

Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 УК Украины.

Продолжается досудебное расследование, процессуальное руководство в котором осуществляет прокуратура Генического района.

У погибшего остался несовершеннолетний ребенок.