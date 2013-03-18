Евро на межбанке падает

В понедельник, 18 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1230/8,1290, к 12:00 цены повысились 8,1270/8,1310. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к следующим значениям 8,1260/8,1290 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2632/36, к 12:00 цены поднялись - 0,2636/40. К закрытию цены упали 0,2631/35. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8700 (+0,2125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2885/1,2975. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5055/10,5150, к 12:00 цены ушли вверх 10,5290/10,5400. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,5185/10,5285.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1260/8,1310, к 12:00 цены снизились 8,1240/8,1280. К закрытию торгов сузился спред 8,1250/8,1265 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5270/10,5355, к 12:00 цены ушли вверх 10,6021/10,6133. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,6343/10,6422.