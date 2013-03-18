Кипрские банки будут закрыты до четверга - СМИ

Ранее телеканал сообщил, что парламент страны может отложить голосование по решению Еврогруппы для того, чтобы пересмотреть ставки налога на депозиты.

Как сообщает РИА Новости, банки Кипра закрыты в понедельник, 18 марта, в связи с национальным праздником. По информации ряда других СМИ, кипрские банки не будут работать до пятницы.

Кипр согласился на однократное взимание налога в размере 6,75% на вклады в банках объемом до 100 тысяч евро и 9,9% - на все остальные вклады. Кредиторы также предоставят Кипру 10 миллиардов евро. Это решение должен утвердить парламент. После информации о налоге на вклады с утра субботы киприоты начали снимать деньги через банкоматы.

Накануне кипрские СМИ сообщили, что Центральный банк Кипра запретил до дальнейших указаний всем кипрским банкам любые денежные переводы и платежи, как в стране, так и за рубежом, в том числе в рамках одного кредитного учреждения.