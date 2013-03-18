Кипрские банки будут закрыты до четверга - СМИ
Кипрские банки будут закрыты еще в течение двух дней, чтобы избежать большого оттока средств, сообщает кипрское государственное телевидение.
Ранее телеканал сообщил, что парламент страны может отложить голосование по решению Еврогруппы для того, чтобы пересмотреть ставки налога на депозиты.
Как сообщает РИА Новости, банки Кипра закрыты в понедельник, 18 марта, в связи с национальным праздником. По информации ряда других СМИ, кипрские банки не будут работать до пятницы.
Кипр согласился на однократное взимание налога в размере 6,75% на вклады в банках объемом до 100 тысяч евро и 9,9% - на все остальные вклады. Кредиторы также предоставят Кипру 10 миллиардов евро. Это решение должен утвердить парламент. После информации о налоге на вклады с утра субботы киприоты начали снимать деньги через банкоматы.
Накануне кипрские СМИ сообщили, что Центральный банк Кипра запретил до дальнейших указаний всем кипрским банкам любые денежные переводы и платежи, как в стране, так и за рубежом, в том числе в рамках одного кредитного учреждения.