БЮТ: все, что выдает эта псевдокомиссия - лишь бумажки без печати

Председатель фракции БЮТ в Житомирском областном совете Виталий ФРАНЦУЗ заявляет, что в области сложилась такая ситуация, когда территориальная избирательная комиссия отказалась выполнять свои обязанности, а, следовательно, является “нелегитимной”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной организации БЮТ.

"В Житомире фактически парализована работа областной ТИК, поэтому на 15 ноября назначена сессия облсовета, на которой депутаты планируют решить, среди остальных и вопрос легитимности областной ТИК", - заявил журналистам В.ФРАНЦУЗ и объяснил, что теризбирком был создан решением областного совета в начале 2006 года из представителей разных политических сил в количестве 15 человек. По закону это - постоянно действующий орган, но в Житомирской области работа этой комиссии стала неясной с тех пор, как БЮТ применил к 9 своим депутатам императивный мандат.

"Комиссия после этого должна ввести следующих по списку депутатов, издать соответствующее постановление, выдать временные мандаты, но этого сделано не было", - сказал депутат.

По его словам, сессия облсовета от 16 августа этого года удовлетворила требование отозвать членов ТИК, но вводить новых не стала, в результате чего из 15 депутатов их осталось 8.

"Таким образом, терризбирком потерял свою работоспособность", - подытожил В.ФРАНЦУЗ.

Он также сообщил, что "у ТИК нет руководства, а все, что сейчас выдает эта псевдокомиссия - лишь бумажки без печати".

В.ФРАНЦУЗ выразил убеждение, что “руководство облсовета такая ситуация устраивает, а БЮТ - нет, поэтому этот вопрос БЮТ планирует вынести на рассмотрение сессии облсовета 15 ноября”.