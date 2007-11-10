Минэкономики разберется с курсом гривны

27 ноября Министерство экономики проведет заседание Совета экспортеров с участием НБУ для обсуждения будущего курса гривны.

Об этом сообщила в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН в Антверпене заместитель министра экономики Украины Наталья БОЙЦУН.

«Мы пригласили представителя Нацбанка на заседание Совета экспортеров, потому что слухи о том, что курс гривны будет меняться уже получили очень большой резонанс, и экспортеров это очень волнует», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 19 октября глава Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ заявил о наличии экономических оснований для укрепления курса национальной валюты.

29 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал не шутить с вопросом курса доллара и гривны, отметив, что на сегодня сложно предсказать последствия ревальвации гривны, в том числе и для населения, которое хранит значительную часть сбережений в иностранной валюте.

2 ноября Председатель Совета Нацбанка Петр ПОРОШЕНКО также заявил, что ревальвации гривны не будет, а курс гривны к доллару в 2007-2008 годах будет колебаться в пределах установленного коридора 4,95-5,25 UAH/USD.

Минэкономики также не поддерживает укрепление курса гривни по отношению к доллару, отстаивая интересы украинских экспортеров.

Официальный курс гривны к доллару, установленный Нацбанком Украины не меняется с 21 апреля 2005 года и составляет 5,05 UAH/USD.

На мировых рынках по отношению к корзине валют основных торговых партнеров США с начала 2007 года доллар потерял более 10%.