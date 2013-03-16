Рынки ЕС открыли для украинской рыбы

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в Представительстве Украины при ЕС, соответствующее решение было принято Генеральным директоратом Европейской Комиссии по вопросам морских дел и рыболовства и стало следствием признания мер, предпринятых Украиной для гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС в сфере противодействия незаконному вылову рыбы.

“Решение Еврокомиссии делает возможным без дополнительных ратификационных процедур экспорт на таможенную территорию Европейского Союза биоресурсов, выловленных рыболовецкими судами под флагом Украины с соблюдением национального и международного законодательства в сфере рыболовства», - отметили в представительстве.

В представительстве напомнили, что в последний раз вопрос доступа украинской продукции рыболовства на рынок ЕС затрагивался в ходе визита Комиссара ЕС по морским делам и рыболовству Марии Даманаки в Украину 14 февраля 2013 года.