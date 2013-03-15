Львовский горсовет и рад бы рассчитаться с ЛАЗом, но городу не дают кредитов

Во Львовском городском совете отвергают обвинение со стороны руководителя холдинговой компании «Львовский автобусный завод» Игоря Чуркина в нежелании города погасить долги перед заводом, отмечая, что причиной задолженности является отказ банков предоставить кредит городу.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте экономической политики Львовского городского совета.

«Причина задолженности – отказ банков в предоставлении кредитных средств. Кроме „Сбербанка”, мы обращались и к другим государственным банкам относительно получения кредита. „Укрэксимбанк” отказал, аргументируя отказ тем, что банк предоставил большие суммы по программе подготовки к Евро-2012 Харькову и Донецку. „Укргазбанк” нашу просьбу о кредите не удовлетворил”, - сообщили в департаменте экономполитики.

В департаменте также отметили, что “ЛАЗ” тоже имеет долги перед городом. Так, долг завода составляет 6 млн. 454 тыс. 392,49 грн. Эту сумму составляют долги платы за землю, долги перед „Львовводоканалом” и „Львовтеплоэнерго”.

Также в распоряжение УНИАН передали информацию о состоянии задолженности города перед Львовским автобусным заводом.

Согласно предоставленной информации, в соответствии с договором от 18 ноября 2009 года №18/11 Львовским коммунальным автотранспортным предприятием №1 приобретены 2 автобуса стоимостью 4 млн. 600 тыс. грн. Следовательно, задолженность по договору составляет 4 млн. 600 тыс. грн.

Кроме того, во исполнение Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, с целью обновления парка автобусов и троллейбусов городов, принимающих Евро-2012, город Львов взял на себя ряд обязательств, в частности относительно закупки автобусов в количестве 92 шт. и троллейбусов в количестве 60 шт.

Учитывая вышеприведенное, согласно договору от 19 июля 2010 года №605/10 ЛК «АТП №1» приобретены 14 автобусов стоимостью 24 млн. 660 тыс. грн. Оплата по данному договору осуществлена в полном объеме средствами государственного бюджета, выделенными в соответствии с Государственной программой для подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Кроме того, в соответствии с договором от 14 декабря 2010 года №17/12/10-1 ЛК «АТП №1» приобретены 16 автобусов и 1 троллейбус общей стоимостью 26 млн 640 тыс. грн. Оплата по данному договору осуществлена в сумме 16 млн 386 тыс. 539 грн, задолженность составляет - 10 млн. 253 тыс. 461 грн.

Согласно договору от 13 июля 2011 года №2112-138 АО «Сбербанк» открыл Львовскому горсовету кредитную линию в сумме 275 млн. грн, что предусматривает предоставление кредита отдельными частями (траншами) в пределах действующего лимита. Целевое назначение кредитов в пределах открытой кредитной линии – закупка автобусов и троллейбусов в рамках подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В соответствии с Кредитным договором от 27 декабря 2010 года №2112-130, заключенным между Львовским горсоветом и АО «Сбербанк», городской совет получил кредит в сумме 4 млн 680 тыс. грн. для закупки автобусов и троллейбусов.

Также в пределах указанной кредитной линии АО «Сбербанк» предоставлен Львовскому горсовету кредит в размере 11 млн. 706 тыс. 539 грн. В предоставлении следующих траншей городскому совету было отказано. Причиной этому послужила необоснованная позиция АО «Сбербанк» относительно рассмотрения поданных городским советом документов для получения кредита.

В целом полученные городским советом в АО «Сбербанк» кредитные средства в сумме 16 млн 386 тыс. 539 грн. были перечислены ООО «Львовские автобусные заводы» за поставленные транспортные средства согласно договору от 14 декабря 2010 года №17/12/10-1.

Задолженность перед ООО «Львовские автобусные заводы» за поставленные автобусы на данное время составляет 14 млн. 853 тыс. 461,00 грн.

Как сообщал УНИАН, 12 марта председатель наблюдательного совета «Сити Транспорт Групп», которая является управляющей компанией «ЛАЗ», Игорь Чуркин обвинил городские власти Львова в нежелании погасить долги перед предприятием в размере 25 млн. грн за 30 автобусов, поставленных городу к Евро-2012.

По его словам, для производства автобусов для Львова были привлечены кредиты, а поставки были осуществлены под «честное слово» администрации города.

Он отметил, что всех возможные меры, необходимые для возврата задолженности, были приняты, в частности были выиграны все суды и открыто исполнительное производство по этому вопросу.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "Львовский автобусный завод" (ЛАЗ) специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов разных типов и модификаций, а также троллейбусов. Мощность предприятия составляет 3 тыс. автобусов и троллейбусов в год. В состав холдинга входят «Львовские автобусные заводы», «Днепровский автобусный завод» (г. Днепродзержинск), «Николаевский машиностроительный завод» (г. Николаев), торговый дом «Украинские коммерческие автомобили», сервисная компания «Бус-сервис», лизинговая компания LAZ Finance и др.