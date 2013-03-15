Нелегал из Шри-Ланки умер от холода в Карпатах, еще двое - в тяжелом состоянии

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации государственной пограничной службы Украины.

Неизвестные были легко одеты, и поэтому страдали от сильного переохлаждения. Из-за сложных погодных условий - шквальный ветер, температура воздуха -5º, снежный покров более 70 см и гололедица, - и в силу особенностей рельефа горной местности добраться служебным автомобилем к месту обнаружения неизвестных лиц не было возможности. Поэтому было принято решение отправить навстречу группе три пограничных наряда с теплыми вещами и средствами первой медицинской помощи. Кроме этого, была вызвана карета скорой из Перечинской центральной районной больницы.

Во время перемещения к ближайшему населенному пункту один из нелегалов потерял сознание. Пограничники оказали ему первую медицинскую помощь, однако до населенного пункта пострадавшего пришлось нести на руках. Врачи «скорой» констатировали смерть неизвестного, вероятно, от переохлаждения. Еще двое задержанных в тяжелом состоянии были доставлены в отдел пограничной службы, где медики оказали им необходимую помощь. Пока пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Во время предварительного опроса установлено, что задержанные – граждане Шри-Ланки, намеревались нелегально попасть в одну из стран ЕС. Пересечь границу им помогали проводники, вероятно, из местных жителей.

Пограничники уже проинформировали о происшествии правоохранительные органы Закарпатской области. Начаты следственные действия.