Детям больше всего нравится в Украине ее природа и климат - опрос

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования «Дети об Украине», проведенного в МДЦ «Артек», сообщает Институт Горшенина .

Так, согласно данным исследования, большинство украинских детей (62,7%) отметили, что больше всего им нравится природа нашей страны и ее климат. Около четверти респондентов нравится культура и история Украины (26,4%), города и другие населенные пункты нашей страны (25,6%), а также – доброта и дружелюбие украинского народа (23,8%). Украинский язык нравится 17,2% опрошенных детей, досуг и развлечения в Украине – 13,1%. Независимость Украины нравится 8,5%, образование – 6,3%, политика и политики Украины – 3,7%, инфраструктура – 2,3%, социально-экономическая политика – 1,7% респондентов. Нравится в Украине всё 6,4%, ответ «другое» дали 7,3% опрошенных.

Более чем половине опрошенных детей (58,7%) не нравится политика и политики Украины.. Около трети (34,8%) недовольны экологической ситуацией в нашей стране, более четверти (26,6%) – социально-экономической политикой в Украине. Низкий уровень воспитанности украинцев не нравится 17,6% детей, преступность, наркомания и алкоголизм – 14,7%, образование – 11,2%. Не довольны распространенностью русского языка в Украине 9,5% респондентов; социальной сферой Украины – 6,3%; инфраструктурой и ЖКХ – 6,3%, социальным неравенством людей – 5,7%; качеством организации досуга людей – 4,3%. Отметили, что им не нравится культура и история Украины 2,3% опрошенных детей, города и населенные пункты – 2,1%. При этом заявили, что в Украине им не нравится всё 0,9%, ответ «другое» выбрали 7,1% респондентов.

Большинство украинских детей (63,8%) полагают, что для того, чтобы победить бедность, политики должны поднять зарплаты и пенсии и снизить цены. Более половины (53,7%) высказали мнение, что политикам следует больше думать о людях, а не о личных интересах. Считают, что победить бедность политикам поможет помощь бедным и малообеспеченным людям, 42,6% респондентов, а 24,8% полагают, что политикам следует находить общий язык и не враждовать. Победить бедность поможет уборка мусора в населенных пунктах(15,6%), а также улучшение качества дорог, инфраструктуры, строительство нового жилья (14,3%). Считают, что политикам необходимо повысить уровень культуры, 9,7% опрошенных, а 7,2% - более активно бороться с преступностью (в исследовании 2007 года – 2,9%). Ответ «другое» дали 7,6% респондентов.

Исследование было проведено в период с 20 по 22 декабря 2012 года Институтом Горшенина совместно с МДЦ "Артек". Детям было предложено написать письменную работу по ряду предложенных тем. Всего в исследовании приняло участие 1100 детей 4-11 классов из всех областей Украины. Ошибка репрезентативности исследования не превышает +/-3,0%.