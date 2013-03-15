Эксперты назвали единственную возможность повысить соцстандарты в Украине

К такому выводу пришли эксперты в ходе круглого стола «Есть ли «социалка» в Государственной программе активизации развития экономики?», сообщает РБК-Украина.

«Мы должны понимать, что другого источника повышения социальных стандартов в Украине не существует. На нас не свалятся деньги с неба, мы не найдем завтра гигантские запасы нефти или газа, которые можно продавать и финансировать социальную сферу. Основа - это реальный сектор экономики. Будет он развиваться - будут расти социальные стандарты», - отметил директор департамента стратегического планирования развития экономики Минэкономразвития Евгений Олейников.

Замдиректора департамента стратегического планирования Минсоцполитики Марина Латышева добавила: «Позитивное развитие любой отрасли - это создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы. А высокотехнологичные рабочие места - это уже достойное увеличение заработной платы. А значит, и наполнение пенсионного фонда, и фондов социального страхования».

С чиновниками согласен первый замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило. «Активизация экономического развития - это главный и самый действенный метод повышения социальной направленности экономики. Это рабочие места, это доходы бюджета, это улучшение ситуации с предложение товаров и услуг на рынке. Реализация предложенных мер однозначно будет иметь позитивный социальный эффект», - считает эксперт.

Напомним, 27 февраля на заседании Кабмина был презентован проект Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 гг. Документ определяет шесть основных приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

После презентации проект был доработан в соответствии с замечаниями Президента и, по словам представителей Минэкономразвития, может быть принят уже на следующей неделе. Согласно нынешней редакции документа, на реализацию программы в 2013 г. запланировано выделить из государственного бюджета 23 млрд грн. Еще 195 млрд грн планируется привлечь в виде частных инвестиций.