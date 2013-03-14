Сегодня в Житомире 46 человек застряли в лифтах

Сегодня в Житомире из-за аварийной ситуации на электрических сетях не работает треть лифтов, из-за их внезапной остановки пришлось спасать 46 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Житомирского городского совета.

Согласно сообщению Управления жилищного хозяйства городского совета, сегодня около 11.00. в связи с аварийной ситуацией на электрических сетях в Житомире без электропитания остались микрорайоны Богуния и Крошня, а также частично микрорайоны, которые граничат с ними.

Сложившаяся ситуация привела к одновременной остановки 359 лифтов, которыми оборудованы дома многоэтажной застройки указанных микрорайонов города.

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"Таким образом в городе остановлено ​​более трети лифтов от общего количества находящихся на балансовом учете КВЖЕРПов и ЖСК", - говорится в сообщении.

Сегодня с 11.00 до 13.00 усиленные экипажи аварийных бригад лифтовых организаций освободили из остановленных лифтов Житомира 46 человек.

Резкая остановка работы лифтов и перепады в напряжении привели к выходу из строя отдельных узлов и деталей, которые в дальнейшем требуют ремонта или замены. Количество таких лифтов сейчас уточняется.

Сейчас в областном центре ведутся восстановительные работы по ликвидации аварийной ситуации на электрических сетях.