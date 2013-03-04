После гибели женщины в лифте власти Запорожья взялись за голову

Согласно информации, размещенной на официальном портале Запорожской мэрии, о том, что финансирование работ по ремонту лифтов в Запорожье будет увеличено, заявил сегодня в ходе аппаратного совещания мэр Запорожья Александр Син, комментируя чрезвычайную ситуацию.

По его словам, «сегодня, по оценкам специалистов, в ремонте нуждаются около двух тысяч лифтов. На это требуется 145 миллионов гривен. Средствами городского бюджета проблему решить нельзя, тем не менее, городская власть намерена максимально увеличить финансирование таких работ. Мы пересмотрим бюджет и выделим дополнительные средства на ремонт лифтов".

Также, мэр Запорожья в ходе аппаратного совещания дал поручение провести внеочередной инструктаж сотрудников, обслуживающих лифтовое хозяйство и анализ поступивших жалоб на работу лифтов.

Как сообщал УНИАН, 2 марта в девятиэтажном доме по ул. Малиновского в Коммунарском районе Запорожья, упав в шахту лифта получила тяжкие, впоследствии приведшие к смерти, травмы местная жительница 1956 г.р.

По предварительным данным, женщина около полудня застряла в лифте между 5 и 6 этажами. Прибывшие на место происшествия сотрудники ПРЭЖО №11 открыли двери кабины и попытались помочь пожилой женщине выбраться, но она не удержалась и сорвалась вниз. В больницу пострадавшую доставили еще живой, но спасти ее не удалось.

Данное происшествие – второй за последние три года факт гибели человека в лифтах г. Запорожья: в январе 2010 г. в Орджоникидзевском районе Запорожье в многоэтажке по ул. Тбилисской из-за неисправности лифта погибла 20-летняя Яна Лепехина. Находившуюся на 5-м месяце беременности женщину зажало дверьми подъемника, после чего лифт двинулся вверх и фактически раздавил ее между этажами. Мать погибшей пытается добиться наказания виновных в произошедшем в судах до сих пор.