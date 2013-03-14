Министр уверяет, что цены на овощи в этом году значительно снизились

В частности, на 15,6% упала цена на лук, на 13,3% подешевели тепличные томаты, на 12% − свекла и на 8,5% снизился в цене картофель. Этому способствовали высокий урожай овощей и увеличение мощностей для их хранения в течение года. Об этом заявил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщает пресс-служба ведомства.

«Украинцы должны быть максимально обеспечены овощами собственного производства. Поэтому Правительство и Министерство аграрной политики и продовольствия уделяют этому вопросу особое внимание, как одной из составляющих продовольственной безопасности. На сегодня в Украине продолжается еженедельный мониторинг цен на продукты питания на местных оптовых и розничных рынках. И согласно данным по состоянию на прошлую неделю, цены на овощи снизились на 21,1% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года», − отметил Николай Присяжнюк.

Министр проинформировал, что на 15,6% снизилась цена на лук (до 1,84 грн/кг), на 13,3% подешевели тепличные томаты (до 16,79 грн/кг) и на 1,1% − морковь (до 2,71 грн/кг), на 12,5% (до 2,24 грн/кг) свекла и на 8,5% снизился в цене картофель (до 1,82 грн/кг).

«В Украине растет производство овощей. И соответственно, их потребление гражданами за последние два года увеличилось на 17%. Вместе с тем, растут объемы мощностей хранения овощей», − подчеркнул Николай Присяжнюк.

Также глава ведомства напомнил, что благодаря поддержке государства только в прошлом году введено в эксплуатацию 19 овощехранилищ, а это 13 тысяч тонн дополнительных емкостей. К 2015 году предполагается увеличить емкости еще на 550 тысяч тонн.