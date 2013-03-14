Больные почечной недостаточностью сегодня будут пикетировать Кабмин

Они протестуют против ситуации, сложившейся вокруг финансирования гемодиализа в Черкасском центре гемодиализа.

Пикетчики требуют от президента, премьер-министра и Министерства здравоохранения не лишать их права на жизнь и вмешаться в ситуацию, сложившуюся в сфере оказания медицинской помощи людям с больными почками, пишет Радио Cвобода.

В частности, больные жалуются на очереди на получение лечения и на переполненные диализные центры при областных больницах в большинстве регионов Украины.

Пациенты утверждают, что часто вынуждены покупать дорогие лекарства за собственные средства, а у государстве не хватает аппаратов для проведения гемодиализа.

Кроме пациентов из Черкасского Центра гемодиализа, к акции присоединятся больные из Чернигова, Ивано-Франковска, Запорожья, Луганска, Киева.