Эксперт прогнозирует, что украинские автомобилестроители получат дополнительные заказы

«Государство в рамках данной программы прогнозирует рост машиностроения в ближайшие два года на 10%. Украинские автомобилестроители могут ожидать дополнительных заказов на автобусы, троллейбусы и трамваи в рамках программы замещения импорта и программы «Школьный Автобус», - прогнозирует эксперт.

В связи с этим, по его словам, ряд отечественных машиностроительных компаний могут выиграть от госпрограммы.

«Например, что касается программы замещения импорта, муниципалитеты будут обязаны покупать транспорт с локализацией производства как минимум 80%, что делает тот же «Богдан Моторс» наиболее вероятным поставщиком», - убежден эксперт.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов среди запланированных к реализации проектов в рамках госпрограммы активизации экономики отметил транспортные проекты, в частности, железнодорожный и городской транспорт.

Напомним, что в рамках госпрограммы активизации экономики прогнозируется рост индекса машиностроительной продукции на 9% в 2014 году, увеличение объемов производства отечественных легковых автомобилей до 121 тыс. шт. в 2014 году, увеличение объемов экспортируемой продукции сельхозмашиностроения на 20% в 2014 году.

Также документом предусмотрены обеспечение развития сети железнодорожной инфраструктуры, обновление подвижного состава транспорта (железнодорожного, городского электрического, парка пассажирских автобусов), дальнейшее развитие метрополитена в городах Украины и конкурентоспособного автомобилестроения.