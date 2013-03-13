В Коростенской колонии застрелился охранник

15:33, 13 марта 2013
Общество
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В Коростенской колонии Житомирской области застрелился выстрелом из автомата в подбородок 35-летний старший прапорщик.

тюрма / Фото : РИА Новости

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, инцидент произошел вчера, 12 марта, за 13 минут до смены караула.
Как отметили в МВД, мужчина был не женат и проживал вместе с родителями.

В свою очередь в Житомирской областной прокуратуре отметили, что данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

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