Украина готова завоевывать новые рынки экспорта сельхозпродукции - Арбузов

В частности, в планах на ближайшие два года – увеличить объем ее экспорта до 22 миллиардов долларов. Одновременно, это будет способствовать увеличению внешнеторгового сальдо продукции АПК. Достижение таких результатов предусмотрено в Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, сообщает РБК-Украина.

«В 2010-2012 гг. отечественный аграрный комплекс обеспечивал продовольственную безопасность государства, нарастил объемы производства и его экспортный потенциал. Сейчас перед отраслью стоит ряд задач, решение которых предусмотрено в Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы. В частности, прогнозируется, что объемы экспорта сельскохозяйственной продукции, благодаря выполнению Программы, увеличатся до 22 миллиардов долларов США в год», - отметил первый вице-премьер-министр.

При этом он напомнил, что аграрная продукция составляет значительную долю в общем объеме внешней торговли Украины, а сельское хозяйство является на сегодня единственной отраслью экономики Украины, которая имеет положительное сальдо внешней торговли.

«Мы ожидаем, что в течение ближайших двух лет внешнеторговое сальдо достигнет 13 миллиардов долларов. Динамику роста товарооборота мы наблюдаем уже не первый год. В 2012 году по сравнению с 2011-м, экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 38,4%, а импорт – на 17,7%. Сальдо же увеличилось на 59,8%, или на 3,9 миллиарда долларов», - отметил Арбузов.

Одним из самых ярких доказательств эффективной работы отечественной аграрной отрасли, по мнению первого вице-премьер-министра, является то, что Украина значительно расширила географию экспорта и не останавливается на достигнутом.

«Наряду с основными традиционными импортерами украинской продукции – Египтом, Ираном и Испанией – «зеленый свет» для отечественного продовольствия включили рынки Японии, Тайваня, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов и Южно-Африканской Республики. Параллельно мы работаем в направлении развития международного сотрудничества с перспективными странами-потребителями украинской продукции – Китаем, Ираном, Ближним Востоком, Бангладеш, Таиландом», - проинформировал Арбузов.