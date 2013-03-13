Губернаторы надеются, что госпрограмма привлечет инвесторов в регионы

«Важным шагом программы должна стать модернизация процесса производства и внедрения новейших технологий на промышленных предприятиях региона. Например, на черкасских спиртозаводах, продукция которых сегодня не востребована в полном объеме, при незначительной реконструкции появится возможность производить биоэтанол. Кроме того, в области появятся условия для развития автомобилестроения, что должно активизировать работу автомобильного завода «Богдан»», - сказал Тулуб.



Как сообщает РБК-Украина, он отметил, что в области уже сделаны первые шаги на пути к воплощению программы в жизнь. «Прежде всего, сделаны шаги к созданию благоприятных условий для местных производителей, которые не должны испытывать давления со стороны импорта. В частности это касается фермерских хозяйств, производителей сельхозпродукции и перерабатывающей отрасли, которым ранее не уделялось должное внимание. Новая программа позволит получить соответствующую государственную поддержку в этих областях», - подчеркнул глава Черкасской ОГА.

С этим согласен Андрей Шишацкий. «Сегодня для улучшения экономической ситуации мы должны делать ставку на развитие внутреннего рынка. Для решения этой стратегической задачи в области разработаны и предоставлены в Кабмин предложения по увеличению потребления металлопродукции отечественных производителей до 1 млн тонн. И очень важно, что наши предложения нашли отражение в Госпрограмме активизации экономического развития. Это, прежде всего, обновление парка грузовых железнодорожных вагонов, реконструкция железнодорожного полотна, модернизация газотранспортной системы, обновление и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, замена линий электропередач и т.д.», - подчеркнул глава Донецкой ОГА.

Он обратил внимание на то, что, помимо промышленности, перспективы партнерских отношений с иностранными инвесторами лежат также в агропромышленном комплексе. «Потенциал сельского хозяйства у нас достаточно высок. И, прежде всего, главным приоритетом в этой сфере является переработка сельхозпродукции и производство продуктов питания на территории области», - сказал Шишацкий.