В Кабмине говорят, что значительных весенних наводнений в этом году не будет

Значительного половодья в этом году не прогнозируется, заявил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских на брифинге после совещания по вопросам предотвращения подтопления отдельных территорий в результате весенних паводков, которое прошло под председательством Президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, М.Болотских отметил, что к такому выводу в Госслужбе пришли на основании обстоятельного анализа ситуации.

"Весеннее половодье в этом году пройдет по большей части ниже нормы или в пределах ежегодной нормы", - сказал он.

По его словам, исключением могут стать отдельные территории и населенные пункты Волынской и Ривненской областей, где возможно частичное подтопление, а также отдельные территории в Черниговской области вблизи рек. На территории Тернопольской области ситуация может осложниться из-за неконтролированных или аварийных сбросов воды из небольших водохранилищ.

По поводу Карпатского региона М.Болотских отметил, что ситуация находится под контролем, но режим карпатских рек будет зависеть от количества осадков. Более того, сказал он, с 8 по 11 марта уже прошла первая волна половодья без осложнений.

В то же время М.Болотских отметил, что все службы готовы к ликвидации любых последствий подтоплений.