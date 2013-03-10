В Египте трагически погибла украинская актриса

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гражданской кампании «Форум спасения Киева».

«8 марта 2013 года в Египте трагически погибла актриса, художница Оксана Гайвась, внучка выдающегося украинского архитектора Анатолия Добровольского - главного архитектора Киева в 1950–1955 годах, автора проекта восстановления Хрещатика, аэропорта «Борисполь», гостиницы «Москва», Московского моста», - сказал главный координатор «Форума» Виталий Черняховский.

По его словам, катаясь на квадроцикле в пустыне, О.Гайвась, упала с машины и ударилась головой. После трех дней пребывания в коме, не приходя в сознание, она умерла.

«Форум спасения Киева» требует проведения уголовного расследования обстоятельств гибели О.Гайвась в связи с несоблюдением правил техники безопасности при проведении так называемых сафари-туров», - отметил В.Черняховский.

Посольство Украины в Арабской Республике Египет предприняло меры по бесплатной доставке тела О.Гайвась в Киев, прибавил координатор «Форума».

Официальной информации относительно этого сообщения от Министерства иностранных дел Украины пока еще не поступало.