Боксера застрелили из-за конфликта в салоне красоты

Как сообщили УНИАН в отделе связей ГУМВД Украины в Луганской области, данный факт был занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 115 УК Украины. Милиция принимает все необходимые меры по розыску и задержанию лица, причастного к совершению этого уголовного правонарушения.

При этом, по сообщениям местных СМИ, погибший является бывшим боксером, который, возможно, стал участником конфликта, развернувшегося в одном из салонов красоты в центре города.

По словам очевидцев происшествия, женщина, представившаяся хозяйкой заведения, в сопровождении крепких мужчин, потребовала, чтобы посетители и сотрудники в течение нескольких минут освободили салон, что они и сделали, не закончив прически и маникюр. Возможную связь между этими двумя происшествиями, сейчас устанавливают правоохранители.