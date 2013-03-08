Боксера застрелили из-за конфликта в салоне красоты
6 марта, г. Ровеньки (Луганская область) возле дома на кв. Гагарина с огнестрельным ранением дробью был обнаружен труп 33-летнего мужчины.
Как сообщили УНИАН в отделе связей ГУМВД Украины в Луганской области, данный факт был занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 115 УК Украины. Милиция принимает все необходимые меры по розыску и задержанию лица, причастного к совершению этого уголовного правонарушения.
При этом, по сообщениям местных СМИ, погибший является бывшим боксером, который, возможно, стал участником конфликта, развернувшегося в одном из салонов красоты в центре города.
По словам очевидцев происшествия, женщина, представившаяся хозяйкой заведения, в сопровождении крепких мужчин, потребовала, чтобы посетители и сотрудники в течение нескольких минут освободили салон, что они и сделали, не закончив прически и маникюр. Возможную связь между этими двумя происшествиями, сейчас устанавливают правоохранители.