В Одессе шили Adidas "как настоящий"

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью областного управления МВД.

Согласно сообщению, в названном швейном цехе незаконно изготавливались спортивные костюмы с логотипами Chanel, Versace, Adidas, D&G и Just Cavalli.

В ходе проведения следственных мероприятий установлено, что незаконное производство организовала 40-летняя женщина - частный предприниматель, которая без разрешения владельцев брендовых торговых производителей использовала их товарные знаки.

Одесситка имела свою клиентуру и работала исключительно под заказ. В цехе работали 20 человек. В ходе обыска изъято более полусотни единиц готовых изделий, 20 швейных машин и два устройства для одновременного нанесения торговых знаков на изготовленную продукцию.

Изъятое направлено на экспертизу. Устанавливается сумма ущерба, нанесенная владельцам прав на указанные знаки для товаров и услуг.

В отношении женщины в начале марта открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229 УК Украины «Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, маркировки товара, если это было связано с получением дохода в крупных размерах».

Данная статья предполагает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 100 до 200 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет.