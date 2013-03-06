Золотовалютные резервы НБУ немного выросли

Об этом говорится в комментарии директора Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ Александра Дубихвоста, размещенном на сайте регулятора.

«По состоянию на 1 марта 2013 года объем золотовалютных резервов составил 24 млрд 710 млн долл. США в эквиваленте. То есть за месяц резервы выросли на 58 млн долл. США в эквиваленте», - сообщил А.Дубихвост.

Он пояснил, что в феврале текущего года на изменение объема резервов существенно повлияли погашение очередного транша по кредиту Международного валютного фонда в размере 998 млн долл. США в эквиваленте и выплаты по обслуживанию государственного долга.

По словам А.Дубихвоста, рост резервов произошел преимущественно за счет поступлений средств от размещения внешних и внутренних государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, на счета правительства.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в декабре 2012 года сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).