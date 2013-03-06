Украина за год наторговала с Ираком на $900 миллионов

Такая тенденция роста наблюдается с 2009 года. Об этом, анализируя динамику украино-иракских отношений, сказал заместитель Министра экономического развития и торговли Александр Пинский в ходе встречи с Послом Республики Ирак в Украине Шоршем Халидом Саидом.

Этот показатель на 4% больше по сравнению с 2011 г. Экспорт составил 872,3 млн. дол. (увеличение на 4%), а импорт - 0,2 млн. дол. (увеличение на 85,3%). Положительное сальдо - 872 млн. дол. США.

«В контексте внешнеэкономической политики, Украина придает огромное значение развитию торгово-экономического сотрудничества со странами Ближнего Востока и, конечно же, в первую очередь с Ираком. Между нашими странами не существует противоречий относительно путей и механизмов развития торгово-экономического сотрудничества. Стабильно растет товарооборот между нашими странами, расширяется договорно-правовая база», - отметил заместитель Министра экономического развития и торговли.

Посол Шорш Халид Саид в свою очередь рассказал, что правительство Ирака проводит открытую и поощрительную торговую политику. Рынок этой страны, в значительной степени требует разнообразных товаров и услуг. Шорш Халид Саид отметил, что в первую очередь Ирак интересуют украинские черные металлы, сельскохозяйственная продукция (мясо, птица, масло), продукция оборонно-промышленного комплекса.

Заместитель Министра экономического развития и торговли передал приглашение от имени Игоря Прасолова его иракскому коллеге – министру торговли Ирака Хайраллаха Хасана Бабакира. Александр Пинский выразил надежду, что визит Министра торговли Ирака в апреле придаст двустороннему сотрудничеству новый импульс.