В реанимацию доставлен мужчина, который выпил растворитель и закурил

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Согласно сообщению, в 17.35 в службу «101» районного центра Сарата поступило сообщение от сотрудников «скорой помощи» о том, что в реанимационное отделение попал 36-летний мужчина с диагнозом термический ожог головы, правой кисти, 12% поверхности тела, 2-3 степени. Его состояние оценивается медиками, как тяжелое.

Как выяснилось, в селе Ярославка мужчина употребил уайт-спирит в виде напитка, после чего вышел во двор и закурил. Возгорание, приведшее к термическим ожогам, произошло вследствие испарения остатков легковоспламеняющегося вещества с лица потерпевшего. Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение ожогового центра Одессы.